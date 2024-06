Vers une meilleure reconnaissance de la médecine traditionnelle au Tchad : Concertation pour la Semaine Africaine de la Médecine Traditionnelle

Dr Ngaberé Colette a souligné l'importance de la SAMT pour la reconnaissance et la valorisation des connaissances et des compétences des praticiens traditionnels tchadiens. Cette semaine dédiée à la médecine traditionnelle permet d’encourager la collaboration et l'échange d'expériences entre les différents acteurs du domaine de la santé, renforcer la reconnaissance de la médecine traditionnelle comme complément important à la médecine moderne et promouvoir une approche holistique de la santé, prenant en compte les dimensions physique, psychologique, sociale et spirituelle du bien-être.



Le directeur de la pharmacopée, M. Seid Abakar Béchir, a rappelé le rôle prépondérant de la médecine traditionnelle dans de nombreuses communautés africaines, y compris au Tchad. Il a insisté sur la nécessité de garantir la sécurité, l'efficacité et la qualité des pratiques médicales traditionnelles, mettre en place une réglementation appropriée et des normes pour encadrer la pratique de la médecine traditionnelle et intégrer la médecine traditionnelle dans le système de santé à tous les niveaux de soins.



Le Pr Brahim Boy Otchom a plaidé pour une meilleure implication de l'organe chargé de l'organisation de la SAMT pour une édition 2024 réussie. Il a également souligné la nécessité d'une collaboration étroite entre tous les acteurs concernés, notamment les praticiens traditionnels, les autorités sanitaires, les chercheurs et les organisations de la société civile.



En conclusion, cette réunion de concertation illustre la volonté des autorités tchadiennes de valoriser la médecine traditionnelle et de l'intégrer dans le système de santé national. La Semaine Africaine de la Médecine Traditionnelle constitue une plateforme importante pour sensibiliser le public, promouvoir la recherche et le développement dans ce domaine, et favoriser une approche plus inclusive et holistique de la santé au Tchad.