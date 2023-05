TCHAD

Violences atroces au Tchad : La CTDDH condamne et demande une enquête indépendante

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 16 Mai 2023

La Convention Tchadienne pour la Défense des droits de l'homme (CTDDH) exprime sa profonde indignation face aux événements macabres et barbares orchestrés par des individus sans scrupules, armés et causant des pertes humaines, des enlèvements de bétail, des pillages de denrées alimentaires, des incendies de maisons, des viols de mineurs et des disparitions de personnes dans les Monts de Lam et Nya Pendé, situées dans la province du Logone Oriental, depuis le mois d'avril jusqu'à aujourd'hui.