Visite inédite du président Idriss Déby en Israël

Le président tchadien Idriss Déby effectue une visite de travail et d'amitié en Israël ce dimanche 25 novembre. Il va s'entretenir avec le premier ministre et le président israélien.



Cette visite historique d'un président tchadien devrait poser les bases du réchauffement des relations diplomatiques entre les deux pays, rompues en 1972 suite au conflit ayant opposé les pays arabes à Israel.



L'armée tchadienne aurait acheté des armes et des équipements militaires pour faire face à certains mouvements rebelles hostiles au régime du président Idriss Déby, au pouvoir depuis 28 ans. Certains militaires et officiers de la garde rapprochée du président Idriss Déby auraient suivi des formations dans divers domaines techniques pour faire face à toute éventualité.



Certaines sources nous renseignent que la visite d'Idriss Déby en Israël ne devrait pas se solder immédiatement par la reprise des relations diplomatiques. Le Tchad plaide toujours en faveur de la création d'un état palestinien sur la base des frontières de 1967.



Les autorités israéliennes considèrent le président Idriss Déby Itno comme un rempart contre l'expansion du terrorisme islamiste et entendent lui réserver un accueil chaleureux.