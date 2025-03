Voix de Paix pour le Tchad : Une campagne pour une cohabitation harmonieuse dans le Moyen-Chari

Slogan et Mobilisation

Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre du programme de développement financé par l’Union Européenne, est mise en œuvre par ACRA à travers son projet "Jeunesse en action pour l’avenir du Tchad". Son thème central, "Jeunesse en action pour la promotion de la cohabitation pacifique", illustre la volonté d’impliquer activement les jeunes dans la consolidation de la paix.Avec pour slogan "Voix de paix pour le Tchad", cette campagne vise à sensibiliser et à mobiliser les jeunes, élèves, étudiants et artistes pour qu’ils deviennent des ambassadeurs de la paix dans leurs communautés.Le point focal de la fondation ACRA, Asra Esaïe, a souligné que cette initiative est essentielle pour donner aux jeunes les outils nécessaires afin de prévenir les conflits et de renforcer la cohésion sociale. Il a insisté sur le rôle clé que peuvent jouer les étudiants et les artistes dans la transmission du message de paix à travers des actions concrètes et des expressions culturelles.De son côté, Allako'as Mandibaye, président du Réseau des Journalistes et Communicateurs des provinces du Moyen-Chari et du Mandoul, a mis en avant l’importance de sensibiliser la jeunesse dès aujourd’hui pour bâtir un avenir pacifique. Il a rappelé que la culture de la paix ne peut être durable que si elle est ancrée dans les mentalités dès le plus jeune âge.Au programme de cette campagne, plusieurs activités sont prévues :Les organisateurs espèrent ainsi renforcer le tissu social et prévenir les tensions à travers un engagement collectif et citoyen.