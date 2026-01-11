Volleyball : Le Nord Cameroun dicte son rythme et "monte la garde" à Garoua

La clôture de ce triple événement a été marquée par une solennité rare, témoignant de la vitalité d'une ligue qui ne se contente plus de participer, mais qui structure l'avenir du volleyball national.











Arbitrage : Une rigueur sans précédent

L'un des succès majeurs de cette semaine est la session de formation et de recyclage des arbitres. Pour la première fois dans la région, le stage a atteint un niveau de sévérité académique et technique inédit. Les nouveaux admis ne sont pas simplement des officiels, mais des garants de l'intégrité du jeu, formés aux standards les plus exigeants de la FECAVOLLEY.









Le sacre des Champions : Une domination toutes catégories

Les finales du championnat et de la Coupe régionale ont offert un spectacle de haut vol, couronnant la diversité et la profondeur du vivier nordiste :



Seniors Messieurs : Un niveau technique qui confirme l'hégémonie de la région.

Dames : Une progression fulgurante des effectifs et du jeu.

Vétérans : La preuve que la passion du filet n'a pas d'âge.









Hommage aux Vice-Champions d'Afrique U20



Le moment le plus émouvant de la clôture a été la célébration des jeunes pépites de la Ligue du Nord, récemment revenus avec la médaille d'argent du Championnat d'Afrique U20. Ce titre de Vice-Champions d'Afrique est la preuve par l'image que le travail à la base, soutenu par le Président de la Fédération, Bourdanne Bello, porte ses fruits au plus haut niveau continental.









"Nous montons la garde"



En détournant une réplique culte du cinéma, la Ligue Régionale du Nord a tenu à rassurer la famille du volleyball : le réservoir de talents est protégé, et la relève est prête. Le message adressé à la Fédération et aux autres régions est clair : le Nord veille sur l'excellence du volleyball camerounais.

