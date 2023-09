Volleyball : déception pour le Tchad avec l’élimination en 1/4 de finale de championnat contre la Libye

Le Caire - Dans un match intense et très attendu, l'équipe nationale de volleyball du Tchad a affronté la Libye en quarts de finale du Championnat d'Afrique. Malheureusement, malgré leur courage et leur détermination, les Tchadiens ont été éliminés de la compétition.



Le Tchad peut être fier de son équipe de volleyball, qui a montré un grand courage et une grande détermination lors de ce championnat.