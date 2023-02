TCHAD WCS s'engage à appuyer le Tchad dans la protection de l'environnement et la gestion durable des ressources

Alwihda Info | Par Issa Mahamat Saleh Aouda - 27 Février 2023



Ce 27 février, un partenariat a été signé à l'hôtel La Résidence de N'Djamena entre le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable et l'ONG International Wildlife Conservation Society (WCS).

Lors de la cérémonie de signature, la vice-présidente de l'ONG, le Dr Stokes Emma, a souligné que la Wildlife Conservation Society travaille partout dans le monde depuis sa création en 1895. Elle est reconnue depuis lors comme une organisation internationale pour la sauvegarde et la protection des espaces de faune sauvage, des habitants naturels et de l'environnement.



Dr Stokes Emma a présenté WCS comme la meilleure organisation en la matière, bénéficiant d'une grande expérience. Aujourd'hui, cette ONG est présente dans plus de 60 pays et travaille à la gestion de plus de 150 aires protégées dans le monde. Selon elle, l'implication de la WCS dans la conservation au Tchad remonte à 2005. Depuis cette date, l'organisation s'est engagée à protéger, soutenir et contribuer à l'expertise technique, au comptage aérien de la faune, à la lutte contre le braconnage et bien d'autres initiatives visant à protéger les aires protégées.



La vice-présidente a présenté les axes de cet accord cadre entre la Wildlife Conservation Society et le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable. Pour Dr Stokes Emma, ce partenariat se concentrera sur la gestion à long terme de deux parcs nationaux, à savoir le parc de Sana-Oura et le parc de Manda, la mise en place de nouveaux parcs nationaux et d'aires protégées afin d'appuyer le Tchad dans l'atteinte de ses objectifs d'ici 2030, le soutien à la protection et à la gestion durable des espaces tels que les éléphants, les hippopotames, les reptiles, l'appui au développement de secteurs spécifiques, aux forêts et à la pêche.



Dans son allocution lors de la cérémonie de signature de ce partenariat, Mahamat Abdelkerim Hanno, ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable, a déclaré que l'ONG WCS avait prouvé son engagement dans le domaine de la protection de l'environnement et de la biodiversité.



Pour le ministre, cette ONG a accumulé les connaissances biologiques, la compréhension culturelle et les partenariats nécessaires pour garantir que les lieux naturels et la vie sauvage prospèrent aux côtés des communautés humaines locales. Il a mis l'accent sur l'expérience accumulée par WCS qui, selon lui, soutiendra leur quête permanente pour la protection de l'environnement, la gestion rationnelle et durable des ressources forestières, fauniques et halieutiques, contribuant ainsi aux efforts nationaux pour un développement durable du Tchad.



Le ministre a rappelé qu'après avoir expérimenté avec plusieurs ONG, son ministère s'engage avec l'ONG WCS dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP) pour la gestion des parcs nationaux de Sana-Oura et Manda.



Pour Mahamat Abdelkerim Hanno, ce concept a été expérimenté avec succès avec APN dans le parc national de Zakouma. Par conséquent, il est juste que son ministère accepte aujourd'hui l'offre de WCS pour participer aux efforts du Tchad en matière de protection de l'environnement et de préservation de la nature.



Ensuite, le ministre a invité l'ensemble de leurs partenaires à accompagner cet engagement qu'ils ont pris avec l'ONG WCS. Enfin, le ministre de l'Environnement, Mahamat Abdelkerim Hanno, et la vice-présidente de l'ONG, le Dr Stokes Emma, ont signé le document de cet accord.





Dans la même rubrique :