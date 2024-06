Walbazaga: Une exploration ethnographique des traditions culturelles du Tchad

La danse Walbazaga s'inscrit dans la catégorie des danses royales, exécutée avec une gracieuse solennité et un enthousiasme débordant. Elle incarne l'élégance et la grandeur de la culture Hadjer-Lamis.



Dimension Communautaire: La danse Walbazaga revêt une dimension résolument communautaire, rassemblant les individus dans une célébration partagée de leur héritage. Elle favorise un sentiment d'unité et d'appartenance parmi les participants.