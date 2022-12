Washington : le président Mahamat Idriss Deby en visite au siège du FMI

"Le Tchad et le FMI entretiennent un partenariat qui a déjà porté beaucoup de fruits au regard des différentes interventions de l’institution financière internationale au Tchad. C’est pour quoi le chef de l’État ne peut séjourner à Washington sans se rendre au siège de cette institution", explique la Présidence du Tchad.



Le président de transition et la directrice générale du FMI "se sont entretenus pendant plusieurs minutes sur différents sujets du partenariat Tchad-FMI qui doit monter en puissance en cette période de transition pleine d’engagements", détaille la Présidence.



Le dossier tchadien en instance au FMI, les performances de l’économie tchadienne et la transition en cours au Tchad ont été au centre des discussions.