Washington qualifie Wagner d'organisation criminelle transnationale

"Le ministère des Finances qualifie Wagner d'organisation criminelle transnationale très importante conformément au décret 13581 et aux amendements qui y ont été apportés. En nous basant sur cette qualification, nous décréterons la semaine prochaine des sanctions supplémentaires contre Wagner et son système de soutien sur plusieurs continents", a-t-il fait savoir.



John Kirby a ajouté que les États-Unis continuaient de suivre avec attention les actions de Wagner en Ukraine.



Selon Reuters, le ministère américain des Finances compte geler les actifs liés au groupe Wagner et interdire aux Américains de coopérer avec cette société militaire privée.