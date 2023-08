Webinaire sur la gestion des conflits en milieu universitaire : L'AUF engage les étudiants tchadiens

Au cours de cet événement, le conférencier Dr Ahmat Yacoub Dabio, président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE) et expert en gestion des conflits, a encouragé les étudiants à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale au sein des campus universitaires. Il a mis en évidence l'importance de la quiétude dans ce contexte, en expliquant que les étudiants constituent les futurs dirigeants et cadres de la nation. Ainsi, il est impératif de les sensibiliser et de les former adéquatement afin de favoriser un développement durable au sein de la société tchadienne et à travers le monde.



Dr Ahmat Yacoub Dabio a également abordé la notion de refonte du Tchad de demain, en invitant les jeunes et la génération africaine à cultiver leur conscience et leur intellect pour un avenir prometteur. Il a encouragé les étudiants à résister à la propagation de la haine sur les plateformes numériques et à ne pas se laisser influencer par les hommes politiques qui prônent la rébellion. Il a conclu son allocution en mettant en exergue l'importance d'une mentalité ouverte et de pensées positives pour prévenir les problèmes au sein des universités.