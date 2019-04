Women in Business Annual Leadership Meeting 2019 : l'innovation et la technologie au cœur des débats !

PARIS, France - Prolongeant l'engagement de l'AFRICA CEO FORUM en faveur du leadership féminin, le Women in Business Annual Leadership Meeting repose sur une conviction forte : les dirigeantes africaines sont un levier de transformation puissant du continent. Organisé pour la première fois en juillet 2018 à Paris, l'événement a rassemblé plus de 150 femmes parmi les plus influentes du secteur privé africain avec, à la clé, la naissance du Women in Business Network, le premier réseau féminin d'influence panafricain.



A l'heure où une minorité de femmes africaines occupent des postes de décisions dans la science et l'innovation, la deuxième édition du Women in Business Annual Leadership Meeting placera au centre des discussions l'impact des nouvelles technologies dans le monde des affaires et la place des femmes dans le domaine scientifique et des technologies. Intelligence artificielle, robotisation, internet des objets : miser sur la science est essentiel pour accélérer la croissance et répondre aux nombreux besoins du continent, dans des domaines aussi variés que l'agriculture, la santé, l'énergie ou la finance.



250 cheffes d'entreprises et d'institutions publiques africaines, dirigeantes de multinationales et de cabinets de conseil actifs en Afrique débattront de ces sujets au cours de conférences interactives. Pendant deux jours, elles échangeront également lors de masterclasses inspirantes et d'ateliers pratiques avec pour objectif de développer leurs capacités de leadership.



Parmi les dirigeantes africaines de haut niveau attendues pour prendre part aux débats : Elisabeth Medou Badang, porte-parole et directeur zone MEA, Orange ; Cathia Lawson-Hall, Directrice des institutions financières pour l'Afrique, Société Générale ; Lucy Quist, Co-fondatrice, Women Network ; Toyin Sanni, PDG, Emerging Africa Group ; Anta Babacar Ngom, DG, SEDIMA ; Habiba Laklalech, DG adjointe, Royal Air Maroc ; Nadia Fettah, DG, Saham Finances ; Ibukun Awosika, Présidente, First Bank PLC ; Massogbé Touré, Présidente, SITA ; Françoise Remarck, PCA, Canal + Côte d'Ivoire ou encore Martine Coffi-Studer, PCA, Bolloré Côte d'Ivoire.