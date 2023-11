Youth Connect Tchad présente des opportunités socio-économiques pour les jeunes

La coordonnatrice de Youth Connect Tchad, Madina Gombo Abderaman, a annoncé lors d'un point-presse de nouvelles opportunités socio-économiques destinées aux jeunes. Ces offres seront présentées lors des consultations nationales sur le programme de l'association, qui auront lieu les 23 et 24 novembre à l'hôtel Radisson Blu.



"Ce sera un espace de dialogue et d'échanges entre les jeunes, les acteurs publics et privés, ainsi que la société civile, axé sur les enjeux et les opportunités", a expliqué Madina Gombo Abderaman, coordonnatrice nationale de Youth Connect Tchad. L'événement permettra aux jeunes de rencontrer et d'échanger avec des personnalités inspirantes, des entrepreneurs, des investisseurs, des employeurs, ainsi que des chercheurs d'emploi.



Il est important de souligner que cette initiative est organisée en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le ministère de la Jeunesse. L'objectif est de contribuer à l'autonomisation de chaque jeune, en prenant en compte ses préoccupations, pour élaborer la feuille de route 2024 de l'association.