AFRIQUE Zambie : la BAD aide les petits éleveurs à s'adapter au changement climatique

Alwihda Info | Par APO - 17 Novembre 2023



Les avantages nutritionnels pour les adultes et les enfants se sont améliorés car, 96,7 % des ménages ont adopté de nouvelles pratiques de production de lait.

Le projet de gestion du bétail résilient au climat, mis en œuvre par la Banque africaine de développement en Zambie entre 2017 et 2022, a permis d'équiper les petits éleveurs pour qu'ils s'adaptent aux effets du changement climatique.



En particulier, le pourcentage de ménages ciblés disposant de suffisamment d'eau pour abreuver leurs animaux est passé de 48 % à 89 % sur la période, selon le rapport d'achèvement du projet publié le 2 novembre 2023 par la Banque. Les avantages nutritionnels pour les adultes et les enfants se sont également améliorés car, 96,7 % des ménages ont adopté de nouvelles pratiques de production de lait.



Quelque 122 % des ménages peuvent produire du foin en coupant des pâturages cultivés à partir de semences dans leurs champs après avoir reçu des semences de pâturage et appris à conserver les aliments pour bétail.



Le projet, qui a été financé par un don de 6,21 millions de dollars du Fonds pour l'environnement mondial, par l'intermédiaire de la Banque, a permis de compléter le projet d'appui aux infrastructures d'élevage, financé par le Fonds africain de développement à hauteur de 18 millions de dollars. Il a renforcé la protection contre le changement climatique.



Il a également permis aux communautés d'entreprendre diverses activités visant à promouvoir l'investissement dans le bétail et à renforcer la capacité des agriculteurs à s'adapter au changement climatique.



Ces activités comprennent l'achat de semences fourragères supplémentaires pour développer et restaurer des prairies dégradées couvrant 3 763 hectares dans les provinces du Nord et de Muchinga et la distribution de 5 640 unités de bétail aux agriculteurs dans le cadre du programme de repeuplement du bétail.



En outre, 617 hectares de pâturages durables pour le bétail ont été créés, 112 kilomètres de routes coupe-feu ont été construits, 258 plans d'utilisation des terres de villages communautaires ont été élaborés et 45 puits solaires ont été creusés pour permettre aux éleveurs d'avoir accès à l'eau.



Les consultants ont également élaboré 10 manuels de bonnes pratiques pour la gestion du bétail indigène et créé un système d'alerte précoce pour le bétail. Le projet a également équipé six fermes d'élevage de digesteurs de biogaz afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.



Des activités de renforcement des capacités et diverses campagnes de sensibilisation à l'adaptation au changement climatique ont été mises en œuvre pour soutenir le projet. Les activités comprenaient la formation des agriculteurs à la construction de digesteurs de biogaz, le renforcement des capacités d'adaptation à la gestion durable de l'utilisation des terres, la conservation du fourrage pour le bétail pendant la saison sèche, et l'évaluation des risques climatiques et des compétences d'adaptation pour les éleveurs.



Des artisans locaux ont également été formés à la fabrication d'équipements liés à l'élevage comme source de diversification des revenus. Divers produits d'adaptation des connaissances ont été produits, notamment des vidéos documentaires, des services nationaux d’information agricole sur le système de transfert du bétail et les effets du changement climatique sur la production animale.



L’équipe du projet a également participé à divers événements organisés par les praticiens de l’adaptation, tels que les salons agricoles et commerciaux nationaux et annuels et les visites d’étude des agriculteurs de la province du Sud. Le projet a renforcé d’autres sous-secteurs, comme la production végétale, qui est essentielle pour améliorer les moyens de subsistance des petits agriculteurs, ainsi que l’agriculture intégrée.



Le directeur national de la Banque africaine de développement pour la Zambie, Raubil Durowoju, a mis l'accent sur l'intégration de la dimension de genre dans toutes les activités du projet.





