Zambie : le contrôle du trafic aérien modernisé

Thales accompagne la Zambia Airports Cooperation Limited dans la modernisation du système TopSky - ATC des centres de contrôle du trafic aérien (ATC) de l'aéroport international Kenneth Kaunda de Lusaka et de l'aéroport international Harry Mwanga Nkumbula de Livingstone. Renforcés par les solutions Datalink CPDLC et ADS-C, les centres ATC zambiens utiliseront des messages de données au lieu de la radio vocale ; cette évolution permet d’améliorer la sécurité des vols, en palliant notamment au risque de communications radios dégradées. Les canaux VHF seront néanmoins disponibles pour des communications vocales urgentes.



Pour assurer la sécurité de la navigation dans leur espace aérien, les opérateurs du contrôle de la circulation aérienne (ATCO) doivent connaître la position précise d'un aéronef avant et pendant le vol. Les plans de vol donnent un premier aperçu des intentions du pilote, mais la connaissance complète de la situation n'est possible que grâce à un réseau de capteurs connectés qui fournissent aux ATCO une connaissance en temps réel. Toutes ces données permettent la « déconfliction » des vols et, par conséquent, augmenteront la sécurité aérienne.



Thales TopSky - ATC est une solution d'automatisation du contrôle du trafic aérien conçue pour contrôler le trafic en route, d'approche et océanique, à la fois dans les environnements civils et militaires. TopSky - ATC permet aux contrôleurs aériens, ainsi qu'aux techniciens, d'avoir un accès innovant et intuitif aux informations de vol, un suivi précis et en temps réel pour une amélioration de la qualité et de la rapidité des prises de décision, des outils efficaces pour une meilleure détection et résolution des conflits, des capacités intégrées de séquençage et d'optimisation mais aussi un système robuste, fiable et facile à entretenir.