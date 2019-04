Zen Bada : "le chien aboie et la caravane passe"

Une délégation du MPS conduite par son secrétaire général, Mahamat Zen Bada, a assisté ce lundi 1er avril au congrès extraordinaire du parti nigérien PNDS Tarayya, aux côtés d'une quarantaine de délégations étrangères. Le congrès a marqué l'investiture du ministre Bazoum Mohamed à l'unanimité en tant que candidat du parti nigérien aux prochaines élections présidentielles.



"Nous entretenons d'excellentes relations entre nos deux parties, le MPS et le PNDS Tarayya. A ce titre, nous sommes l'une des plus fortes délégations, après celle du Nigeria, Burkina et du Bénin, qui est venue assister à ce congrès", a souligné Mahamat Zen Bada.



D'après lui, "le Tchad est dans un processus qui a débuté en 1990 et ce processus continue avec une certaine dynamique, un certain enthousiasme de ses militants et aussi grâce au génie de son président qui depuis 1990 a tracé une voie qui est entrain de nous conduire petit à petit vers le progrès, vers l'émergence".



Zen Bada relève que "le Tchad aujourd'hui est un pays stable, quel que soit ce que les gens peuvent rapporter. Comme à chaque fois à l'étranger, on essaye de vous matraquer avec les réseaux sociaux, les médias. Sur ce territoire qui est de 1.284.000 km2, il n'y a pas une seule petite portion occupée par une rébellion. Le Tchad en entier est contrôlé par son armée, par son Gouvernement".



"Comme on dit chez nous, le chien aboie et la caravane passe. Le processus électoral est en cours, le président de la CENI a été désigné. Bientôt, la CENI fera sortir un calendrier. 2019 est une année électorale", a-t-il conclu.