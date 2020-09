​Covid-19 : Le Tchad réceptionne une importante commande d'équipements sanitaires

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, président du Sous-comité Finances et Commandes du Comité de gestion de crise sanitaire et le secrétaire d'État à la Santé publique et à la Solidarité nationale, Dr. Djiddi Ali Sougoudi, ont accueilli samedi soir à l'aéroport de N'Djamena, un avion cargo transportant des équipements sanitaires.



Le chargement comprend notamment des appareils de laboratoire PCR, scanners, équipements de production d'oxygène et équipements de protection dont des masques.