eDocGroup propose un guichet unique pour faciliter les échanges avec la plateforme de l’Etat Chorus Pro

9 Janvier 2018

eDocGroup, un des principaux acteurs sur le marché des solutions de dématérialisation à valeur probatoire, annonce son offre Guichet Chorus destinée à automatiser et garantir la traçabilité des échanges de factures avec la plateforme Chorus Pro de l’Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat (AIFE)

L’ordonnance 2014-697 du 26 juin 2014 définit le calendrier d’obligation de facturation électronique pour les émetteurs de factures à destination de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics respectifs :

• Au 1er janvier 2017, les Grandes Entreprises (plus de 5 000 salariés)

• Au 1er janvier 2018, les Entreprises de Tailles Intermédiaires (de 250 à 5 000 salariés)

• Au 1er janvier 2019, les Petites et Moyennes Entreprises (10 à 250 salariés)

• Au 1er janvier 2020, les Micro entreprises (moins de 10 salariés)

Par ailleurs sur le même calendrier en fonction du montant du chiffre d’affaires, la loi Macron étend l’obligation à l’ensemble des entreprises, quels que soient leurs fournisseurs, d’accepter de recevoir des factures électroniques et donc d’avoir la capacité de les comptabiliser sous un format dématérialisé.

« 2018 va marquer un tournant significatif dans le déploiement de la facture adressée sous forme électronique » déclare Thierry Hasson, Directeur Général Adjoint d’eDocGroup. « En effet, à partir du 1er Janvier, nous nous trouvons à la convergence de plusieurs obligations règlementaires qui devraient amener le plus grand nombre d’entreprises à passer au numérique pour les traitements administratifs (factures, RH, ...). L’accompagnement de cette transformation digitale a été anticipé par eDocGroup, pilote Chorus/AIFE depuis 2015, proposant des offres adaptées dont ‘Guichet Chorus’, véritable plateforme raccordée directement à l’AIFE, pour accélérer, simplifier et sécuriser les processus de dématérialisation des entreprises vers la plateforme Chorus Pro ».

Le Guichet Chorus d’eDocGroup permet d’assurer la gestion des statuts et l’interfaçage avec les applications métiers de traitement et de gestion :

- Dépôt automatique des factures sur la plateforme de l’Etat Chorus Pro, optimisé via un simple driver d’impression

- Visualisation des statuts de traitement des factures envoyées

- Collecte de factures disponibles sur Chorus Pro

- Mise à jour des statuts de traitement pour les factures collectées

- Archivage probatoire pendant 10 ans des factures transmises à l’Etat dans un coffre-fort numérique certifié (NF 203 CCFN) propre à l’entreprise

L’interface conviviale simplifie la gestion de Chorus Pro. La plateforme d’eDocGroup fluidifie les échanges en prenant en compte les différents formats de transfert. De plus, la solution est disponible sous forme de web services pouvant être intégrée directement par des éditeurs et des partenaires dans les environnements d’applications de gestion financière.

En complément, eDocGroup propose sa solution d’archivage probatoire pour conserver les documents électroniques et toute la valeur que ceux-ci représentent, notamment les factures, quelles que soient leurs durées de conservation.



A propos d’eDocGroup

Créé en 2009, eDocGroup est éditeur tiers de confiance et intégrateur de solutions de dématérialisation à valeur probatoire. L’entreprise propose des solutions de dématérialisation des processus RH, des factures, et de signature électronique. Ses solutions certifiées sont simples à mettre en œuvre et permettent d’aborder sereinement les projets de transformation digitale liés à la dématérialisation des échanges, avec des retours sur investissement de quelques mois.

Avec plus de 175 000 utilisateurs et 15 600 000 documents dématérialisés, la société se positionne aujourd’hui comme spécialiste de l’échange électronique certifié et de l’archivage à des fins probatoires. eDocGroup est membre de la FNTC, Fédération des Tiers de Confiance du Numérique. Son offre eDocSafe bénéficie de la certification NF Logiciel CCFN, coffre-fort numérique.







