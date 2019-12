Tchad : heurts devant le lycée technique commercial à N'Djamena

Une bagarre a opposé ce lundi en fin de matinée, un lycéen et un clandoman devant le Lycée technique commercial, suite à un différend. L'incident a entrainé des attroupements d'autres lycéens et de clandoman qui ont pris partie pour l'un ou l'autre camp.



Un élève a été blessé et évacué à l'hôpital.



De nombreux élèves du Lycée technique commercial expriment actuellement leur colère devant l'établissement, tandis que des forces de l'ordre se sont déployées.