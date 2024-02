Tchad : modification du décret portant création, attributions et organisation de la CNAAR Le ministre de l'Administration du territoire a signé le décret N°0041/PT/PM/MATD/2024 du 29 janvier 2024, portant modification du décret N °0839/PR/PM/MAT/2011 du 02 août 2011, et portant création, attributions et organisation de la Commission Nationale d'Accueil, de Réinsertion des Réfugiés et Rapatriés (CNAAR). Info Alwihda

