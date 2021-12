Tchad : une manifestation d’étudiants en médecine dispersée ce jour à Ndjaména

La manifestation des étudiants de la faculté de médecine de Ndjamena a été dispersée par la police ce matin 2 décembre 2021. Les étudiants en médecine réclament le paiement de 33 mois d’arriérés bourses.



Faute d’une réponse satisfaisante des autorités en charge de la bourse universitaire, suite aux recours entamés les mois précédents, ces derniers se sont mobilisés ce matin pour se faire entendre, en barricadant la route principale allant vers l'hôpital Mère-Enfant et l'hôpital général de référence nationale.



Aussitôt, la police est intervenue et a dispersé les manifestants, à l'aide des gaz lacrymogènes. En ce moment, la police a stationné ses véhicules à l'entrée et dans tous les coins stratégiques de la faculté, pour empêcher la reprise de la manifestation.