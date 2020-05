Tchad : ​un élu du peuple marque sa présence au Mayo Kebbi Ouest

Le gouverneur du Mayo Kebbi Ouest, Adoum Forteye Amadou, a réceptionné ce don non seulement au nom de la cellule de gestion de la crise sanitaire mais aussi et surtout au nom de toutes les couches vulnérables.



Il salut les sacrifices que consent toute la population pour le respect des gestes barrières. Adoum Forteye Amadou déplore le comportement de certaines personnes qui tentent de violer les mesures en cherchant à circuler librement.



Grâce à la vigilance des agents de sécurité et d'autres personnes conscientes du danger, plusieurs personnes sont arrêtées et placées en quarantaine. Le gouverneur invite chaque citoyen à faire des efforts afin de garder la province saine.