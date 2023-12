« Atelier de travail » à l’OCI pour l’échange des expériences afin d’améliorer les conditions des personnes handicapées

Intervenant au nom du Secrétariat Général de l’OCI, le Dr. Amina Al-Hajri, Directrice Générale des Affaires culturelles, sociales et familiales, a indiqué que l’atelier s’inscrivait dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des Résolutions issues de la Deuxième Conférence ministérielle pour le Développement Social, et qu’il visait à passer en revue les politiques de l’Organisation en matière de bien-être et d’intégration des personnes handicapées, y compris le projet de plan d’action de l’OCI consacré à cette catégorie, outre les efforts de ses institutions dans ce contexte.



Elle a, également, rappelé que l’Organisation avait élaboré, en coordination avec ses institutions compétentes, dont notamment le Centre de Recherches statistiques, économiques et Sociales et de Formation pour les pays islamiques (SESRIC), sa propre politique dans le domaine de la sécurité sociale, qui englobe, tout particulièrement, les personnes à besoins spécifiques et les personnes porteuses de handicap, afin de concevoir des stratégies et des lignes directrices au profit des États membres dans ces domaines, et ce en application des Résolutions du Conseil des Ministres des Affaires étrangères relatives aux Affaires culturelles, sociales et familiales.

L’atelier s’est axé sur les politiques et le plan d’action de l’Organisation en faveur des personnes handicapées.



Le « SESRIC » a fait une présentation vidéo du plan d’action se rapportant à ces politiques. A cette occasion, les États ont passé en revue leurs efforts et leurs réalisations dans ce domaine en vue d’échanger leurs expériences et de discuter des moyens d’améliorer les conditions des personnes handicapées afin de parvenir à la justice et à l’égalité.