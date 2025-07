Tchad-Chine : signature d’un accord en médecine traditionnelle et formation professionnelle

Une cérémonie de signature du protocole d'accord pour la création du Centre de formation Tchad-Chine en techniques adaptées de médecine traditionnelle chinoise et du symposium sur les techniques de médecine traditionnelle chinoise, a eu lieu dans le cadre du renforcement des systèmes de santé au Tchad.



La cérémonie s’est tenue le 2 juillet 2025 à l’hôtel Soluxe, dans le 8ème arrondissement de N’Djamena, en présence du président de l’Université de N’Djamena et du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de l’Amitié Tchad-Chine.



Dans son allocution, le directeur du CHU de l’Amitié Tchad-Chine, Dr Oumar Hamdan Iguemir, a souligné que cette formation permettra aux apprenants de se familiariser avec les principaux outils de la médecine traditionnelle chinoise : l'acupuncture, la phytothérapie, le massage thérapeutique, entre autres. Il a affirmé que la création de ce centre offrira une expérience enrichissante et marquante pour tous les participants.



De son côté, le président de l’Université de N’Djamena, Pr Mahamat Saleh Daoussa Haggar, a rappelé que la création de ce centre de formation sera inspirée de l’esprit d’excellence des Ateliers Luban. Luban n’était pas seulement un artisan, mais un maître de l’ingéniosité, un symbole de perfection et d’innovation. En adoptant ces standards, le centre s’engage à offrir une formation de qualité irréprochable, sans compromis sur l’excellence.



Selon lui, cela marquera la reconnaissance du Tchad comme un phare de la médecine traditionnelle chinoise en Afrique, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de carrière pour la jeunesse tchadienne. Le conseiller économique et commercial de l’ambassade de Chine au Tchad, Dan Yuanpeng, a pour sa part, souligné que cette initiative constitue la première intégration de la coopération médicale sino-tchadienne à la formation professionnelle.



Il s’agit également du plus grand échange médical sino-tchadien jamais organisé au Tchad, et du tout premier symposium consacré aux techniques adaptées de médecine traditionnelle chinoise. Il a rappelé que cette coopération a déjà permis la réalisation de projets majeurs : le premier service d’anatomopathologie du Tchad, le Centre d’Ophtalmologie Tchad-Chine, et le Centre de Développement Néonatal Tchad-Chine, qui ont largement contribué à l’amélioration du système de santé local, recevant les éloges des autorités et de la population.



En six mois, elle a permis d’assurer 10 411 consultations médicales, de lancer 23 nouvelles techniques ou projets, et de former plus de 600 professionnels de santé tchadiens. Ce projet s’inscrit dans le cadre des « Dix initiatives pour la modernisation conjointe sino-africaine », et constitue une étape majeure dans le renforcement de la coopération entre la Chine et le Tchad dans les domaines de la santé et de la formation professionnelle.



Enfin, Liu Hui, représentant du Centre de formation chinois, a déclaré que la coopération médicale ne se limite plus à des interventions ponctuelles, mais tend désormais vers une intégration plus profonde avec la formation professionnelle en santé. Il a présenté un modèle synergique innovant combinant les équipes médicales chinoises et l’exportation de la formation sanitaire professionnelle.



Ce modèle vise à pallier les limites de la coopération médicale traditionnelle, souvent déséquilibrée dans la transmission du savoir durable. Grâce à une formation systématique, ce modèle permettra de former au Tchad une équipe médicale locale pérenne. Il ne s’agit pas simplement d’un transfert de compétences, mais d’un véritable renforcement des capacités nationales, et d’une semence d’espoir pour l’avenir.