Moussa Faki Mahamat, nouvel envoyé spécial pour le Pacte mondial pour la Prospérité, les Peuples et la Planète

L’ancien président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé sa gratitude et son engagement, suite à sa nomination en tant que nouvel envoyé spécial pour le Pacte mondial pour la Prospérité, les Peuples et la Planète, lors de la 4ème Conférence internationale sur le financement du développement (FFD4) qui s’est tenue ce 2 juillet 2025 à Séville, en Espagne.



À l’occasion de cet important sommet, un large éventail de dirigeants mondiaux, réunis dans le cadre de la communauté 4P, a apporté son soutien à la désignation de Moussa Faki Mahamat.



Dans une réaction publiée sur Twitter peu après l’annonce, Moussa Faki Mahamat a exprimé son humilité face à la confiance placée en lui, et a affirmé sa détermination à porter haut la voix de la transformation mondiale. Il a promis de renforcer l’appel croissant pour un système multilatéral renouvelé, inclusif et équitable, intégrant pleinement le développement et l’action climatique dans une seule et même feuille de route cohérente.



« Nous devons impérativement engager des réformes audacieuses de l’architecture financière internationale si nous voulons atteindre nos objectifs communs », a-t-il souligné.