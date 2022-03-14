آخر التطورات في مشاورات الحركات العسكرية بالدوحة ، انباء عن انقسام الحركات



عقد ممثلو الحركات العسكرية صباح اليوم ١٤ مارس الجاري إجتماعا مغلقا في الدوحة ، بعد ساعات من الجلسة لم يتفقوا على شيئ ، مما أدى إلى تعليق الاجتماع ، واستأنفوا بعد الثالثة مساء ، خلال الاجتماع الاخير تمكن كل حركة من تقديم مقترحه وشروطه



ومن جانب آخر انقسم المعارضين بعد الاجتماع إلي ستة جهات متحالفة الجهة الأولى المعارضة المتحالفة في لومي والمعارضة المتحالفة في روما والمعارضة المتحالفة في السودان والمعارضة المتحالفة في ليبيا من بينهم تحالف يرأسه عبدالواحد عبود الذي شددت الحركات العسكرية إقصاء مجموعة عبود.



من جانبه السيد عبدالواحد عبود أكد بان رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بمشاركة العسكريين والسياسيين قوكوني وديي رشحه لحضور هذه الجلسات.