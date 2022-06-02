Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

.إرتفاع جنوني في الأسعار بمدينة أبشي


Alwihda Info | Par Habib Ousman - 2 Juin 2022



.إرتفاع جنوني في الأسعار بمدينة أبشي

في غضون أسبوع واحد رفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية متمثلة في الأرز والزيت والمعكرونة والدخن واللحوم ، بشكل غير مسبوق.

وكذلك ارتفع سعر البنزين ، كل شيء أصبح ضعف ثمنه، حيث وصل سعر لتر البنزين 850 مائة وسبعون فرنك سيفا وبعض الأماكن وصل إلى 1000 مئتين فرنك سيفا دون سبب واضح سواء من التجار او من الدولة ووصل سعر المعكرونة 24 باكيت الي 15000 فرنك سيفا بينما في السابق كان 7500 الف وخمسة مائة فرنك سيفا في بعض الأماكن.

محطات الوقود لا يوجد بها وقود والسيارات والركشات في إصطفاف أمام المحطات منذ أسبوع بسبب قلة البنزين.

كل السلعة الغذائية الأساسية أصبحت ضعف الثمن أغلى من كل المدن التشاديه خلال بحثنا وجدنا أن التجار أنفسهم لا يعرفون لماذا يرفعون الأسعار ودن أسباب واضحة ومقنعة.

وأثر ذلك فقد تحدثنا مع بعض التجار معظمهم يشيرون إلي أن الأسباب تعود إلى الممولين وكبار التجار محتكري السلعة الغذائية هم أساس رفع هذه الأسعار حيث يقومون بتخزين السلعة لفترة فيؤدي الي إحتكار السلعة وقلة عرضها في السوق وبسبب هذا الإحتكار ترفع الأسعار حسب ما يريدون من أرباح.

اما التجار الذين يعرضون البضائع فى الأسواق هم بدورهم يستغلون تلك الفرص ويرفعون الأسعار دون رقيب او حسيب مستغلين بذلك ضعف المواطنين.

يجب على المسؤولين في المنطقة التحرك بهذا الشأن متمثلين في وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية والمندوب التجاري بالولاية والمحكمة التجارية بأبشة والوكالة الوطنية للإستثمارات والصادرات لمعرفة الأسباب وضبط الأسعار في الاسواق.

ننوه أن الدولة قد رفعت الضرائب من المواد الغذائية الأساسية بشكل كامل.

الا إن إرتفاع هذه الأسعار قد يكون بسبب جشع التجار وسكووت المسؤولين وهذا شيء غير منطقي يجب أن يوضع حد لهذا الغلاء المعيشي وإلا فإن المنطقة ستواجه كارثة مجاعة جماعية دون سبب واضح.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 01/06/2022

Tchad : le préfet de la Tandjilé-Est en visite de travail

Tchad : le préfet de la Tandjilé-Est en visite de travail

Tchad : la jeunesse de plus en plus consommatrice de tabac Tchad : la jeunesse de plus en plus consommatrice de tabac 01/06/2022

Populaires

Tchad : un ex-administrateur de l’État demande au CMT d’éviter le pire

01/06/2022

Tchad : nomination d’un DG de l’Agence pour le développement de l’électrification rurale

01/06/2022

Tchad : nominations au ministère de l’Enseignement supérieur

01/06/2022
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 11/05/2022 - Florence Akano, humanitaire et journaliste indépendante.

Tchad : le chemin parcouru dans la liberté de la presse

Tchad : le chemin parcouru dans la liberté de la presse

Fragilité de la presse en Afrique : cas des journalistes opprimés ces dernières années Fragilité de la presse en Afrique : cas des journalistes opprimés ces dernières années 05/05/2022 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant, humanitaire et journaliste indépendant.

ANALYSE - 18/05/2022 - Info Alwihda

Tchad : une prévision prévoit un choc sur les prix des céréales, aggravant la crise alimentaire (expert)

Tchad : une prévision prévoit un choc sur les prix des céréales, aggravant la crise alimentaire (expert)

كيف أبقت فرنسا إفريقيا مستعمره تابعة لها تمتص خيراتها ليل نهار. كيف أبقت فرنسا إفريقيا مستعمره تابعة لها تمتص خيراتها ليل نهار. 17/05/2022 - Habib Ousman

REACTION - 28/05/2022 - Dr. Ahmat Yacoub Dabio

Tribune : "la ligne rouge est franchie au Tchad", Dr. Ahmat Yacoub Dabio

Tribune : "la ligne rouge est franchie au Tchad", Dr. Ahmat Yacoub Dabio

Tchad : que faut-il retenir de l’allocution du président du CMT ? Tchad : que faut-il retenir de l’allocution du président du CMT ? 19/04/2022 - Info Alwihda

© 2022 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter