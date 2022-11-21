التراث الثقافي غير المادي: تجتمع اللجنة للبتِّ في إدراج عناصر جديدة في القائمة

باريس، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 – سوف تجتمع اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي في الرباط من 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 3 كانون الأول/ديسمبر للنظر في 56 ترشيحاً لإدراج عناصر في قائمة التراث الثقافي غير المادي، وسوف يُعقد مؤتمر صحفي عند افتتاح أعمال اللجنة.



تتألف اللجنة من 24 ممثلاً منتخباً من الدول الأطراف المائة والثمانين في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، وتترأسها لهذا العام المملكة المغربية، وسوف تنظر اللجنة في طلبات إدراج العناصر الستة والخمسين التي تتوزع على النحو التالي:



46 طلب إدراج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية،

4 طلبات إدراج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل،

5 اقتراحات للإدراج في سجل الممارسات الجيدة في مجال الصون.

كما ستنظر اللجنة في طلب قدمته ملاوي للحصول على مساعدة مالية دولية، وستدرس مجموعة من التقارير عن حالة العناصر التي سبق إدراجها.