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الدكتور أحمد يعقوب دابيو يرى ضرورة تمديد فترة الإنتقالية


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 26 Décembre 2021



الدكتور أحمد يعقوب دابيو يرى ضرورة تمديد فترة الإنتقالية

رحب رئيس مركز دراسات تطوير ومنع التطرف الدكتور أحمد يعقوب دابيو بمشروعي قانون العفو العام اللذين اعتمدهما المجلس الوطني الانتقالي يوم الجمعة وفقا به أن هذه البادرة تشكل خطوة مهمة نحو الحوار والمصالحة الوطنية وسيسمح لقادة المعارضة السياسية والعسكرية المختلفة وكذلك المعارضين في المنفى بالمشاركة دون قلق في عملية المصالحة التي ستجرى في الأسابيع المقبلة ".

وبخصوص المقاتلين الذين تم أسرهم في أبريل الماضي والذين لا يسري العفو الحالي عليهم ، يرى أحمد يعقوب أن هؤلاء الأسرى يجب أن يستفيدوا قبل إطلاق سراحهم من جلسات إعادة التأهيل.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الفترة الانتقالية كافية للذهاب إلى الانتخابات ، قدر الدكتور أحمد يعقوب أن تمديد الفترة الانتقالية سيكون ضروريا لتنظيم انتخابات حقيقية حرة وشفافة بشكل صحيح ، وتعزيز هيئات العدالة وبدء عملية المصالحة. 

وقال الدكتور أحمد يعقوب: "أعتقد أن التمديد سيسمح لمختلف الحركات والحركات السياسية والعسكرية في المنفى بوضع نفسها في وضع يسمح لها بالمشاركة في الانتخابات".


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