السينيكس يدعو إلى مراعاة أفضل لظروف عمل الأساتذة والباحثين في التعليم العالي في تشاد



الاتحاد الوطني للمدرسين والباحثين الجامعيين (SYNECS) عقد مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة اليوم الدولي للعمل في الأول من مايو 2023. في بيانه، أعاد SYNECS تذكير بأصل عيد العمال الدولي، الذي يعود إلى حركة العمال من أجل الحصول على يوم عمل من ثماني ساعات. اختارت المنظمات النقابية الأمريكية الأول من مايو لإطلاق حملتها، وهو تاريخ "يوم الانتقال"، حيث تبدأ العديد من الشركات الأمريكية سنتها المحاسبية، وتنتهي العقود في ذلك اليوم.



شدد SYNECS على أهمية الاحتفال بهذا اليوم على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها البلد بعد وفاة المرشح الرئاسي الرئيسي، الذي وفاته جاءت مفاجئة. لا يجب على المنظمات النقابية التخلي عن هذا اليوم من التحرك خلال هذه الفترة الانتقالية. حتى وإن كان الوضع الاجتماعي والسياسي في البلد يجعل من الصعب والمستحيل عقد الأحداث التقليدية في الأول من مايو، فإن المبادرات لإحياء هذا اليوم لا تفتقر إلى الوجود. يمكن أن تحل وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الاتصال الأخرى محل الأرض التي يحتلها التظاهر كل عام.



كما تطرق SYNECS إلى صعوبات تواجه المدرسين الجامعيين في تشاد. يواجه المدرسون الجامعيون صعوبة في الوصول إلى مكان عملهم بسبب مشكلة الوقود التي تعرقل سير المؤسسات بشكل جيد. طالب النقابة بحل هذه الحالة للسماح للمدرسين والباحثين والمواطنين بأداء أع.