الشيخ ولر يترأس الاجتماع الأول لرابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل



ترأس مساء اليوم رئيس رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل الشيخ الدكتور أبكر ولر مدو بقاعة وزارة الخارجية بالعاصمة الجزائر الاجتماع الأول لتقديم الدليل العلمي والعملي.



ولدى أطلاقه الدليل العلمي والعملي للوقاية من الغلو والتطرف الذي أعدته الرابطة للمدارس الدينية في الساحل أكد رئيس الرابطة الشيخ الدكتور أبكر ولر مدو بأن هذا الدليل العلمي سيكون حجة واضحة للكف عن اتهام المدارس الدينية بالغلو والتطرف ، مضيفا أن منطقة دول الساحل تعيش أوضاعا صعبة وتحديات وخيمة بسبب الجماعات المتطرفة والإرهابية التي أصبحت تسود المنطقة بكثرة، راح ضحيتها آلاف الأبرياء.



هذه الممارسات –يضيف رئيس الرابطة- التي ليس لها أي علاقة بالدين، تحكمها أبعاد سياسية واقتصادية تخدم مصالح معينة، جعلت جعلت أمن المنطقة مهددا وقدمت صورة مشوهة للدين الإسلامي الحنيف الذي يعد بريئا من كل هذه الممارسات الشنيعة.



وقد أرجع رئيس الرابطة السبب في استغلال العديد من الفئات في هذه الجماعات المتطرفة هو ضعف المناهج التربوية في المؤسسات التعليمية، وهو ما جعل العديد يقعون في مصيدة التطرف والغلو الديني.



حيث صرح في ذات السياق : “إن ضعف المناهج التربية وضعف مراجعا الدينية لم يسمح بتكوين أجيال قادرة على التمييز بين ما هو صحيح ما هو خاطئ، وهو ما يجعل الإنسان يقع فريسة لهذه الأفكار المتطرفة”.



وفي الختام أعرب أبكر ولر عن شكره وامتنانه للجزائر عن كل ما قدمته للقارة الإفريقية ودول الساحل بصفة خاصة من مساعدات و خبرة وتجربة في المجال، مشيرا أن هذا الدليل الذي تم إعداده سيكون كفيلا بتصحيح المفاهيم الخاطئة والمتطرفة.