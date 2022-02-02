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المجلس الوطني الانتقالي : أبشي مدينة الأنوار لا تستحق مثل هذه المشهد المؤسف


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 2 Février 2022



المجلس الوطني الانتقالي : أبشي مدينة الأنوار لا تستحق مثل هذه المشهد المؤسف

أعرب المجلس الوطني الانتقالي عن أسفه لأحداث أبشي المميتة في الأول من فبراير ، خلال افتتاح دورته العادية الأولى لعام 2022 وقدم الدكتور هارون كبادي ، رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، تعازيه للأسر المنكوبة وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

قال الدكتور هارون كبادي: "أبشي ، مدينة الأنوار هذه ، لا تستحق مثل هذا المشهد الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة مضيفا أدعو مختلف الأطراف إلى الهدوء والعقلانية وأشجعهم على حل تناقضاتهم المختلفة سلمياً".

رئيس المجلس العسكري الانتقالي يحث على نبذ الكراهية والانقسام ، وطي صفحة هذا الحدث الدرامي لإبعاد الكراهية داخل المجتمعات.

يرحب المجلس العسكري الانتقالي بمبادرة الحكومة الانتقالية التي "اتخذت إجراءات صارمة بسرعة بإرسال وفد حكومي إلى مسرح الأحداث لإيجاد حلول للأزمة" ودعا الحكومة إلى مواصلة التحقيقات لإظهار الحقيقة وتحديد المسؤوليات.


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