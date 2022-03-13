باهيمي إلى السياسيين العسكريين : يجب على الطرفين إعطاء الأمل لهذه الأغلبية التي تطمح إلى السلام



أطلق رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبيرت موجود في الدوحة ، قطر. في 13 مارس ، أعمال الحوار التمهيدي مع وفود 52 حركة سياسية عسكرية تشادية ، وطالب رئيس الحكومة في خطابه من السياسيين والعسكريين السير في طريق الحوار والمصالحة الوطنية.





قال باهيمي باداكي ألبرت: "على كلا الجانبين ، يجب أن نجد القوة لتحقيق قفزة وطنية إلى الأمام من أجل تحويل الفرصة التاريخية التي يتيحها الانتقال الحالي ، من أجل خروج توافقي وسلمي ونهائي من الأزمة".



وفقا لرئيس الوزراء ، فإن العنف المسلح ليس خيارًا في هذه الفترة الانتقالية والمصالحة ممكنة وأضاف "يجب ألا تخيب الآمال المشروعة للشعب التشادي الجريح سيكون النجاح قائما إذا التزمنا جميعا بإيمان وصدق بجعل عملية المصالحة الوطنية لا رجوع فيها".



وقال ألبيرت "المصالحة تكسب القلوب والعقول أولاً" ، ودعا ممثلي الجماعات السياسية والعسكرية والوفد الحكومي إلى إظهار المسؤولية والحس الوطني والإلهام لوضع المصالح العليا للشعب التشادي فوق كل الاعتبارات الأخرى مضيفا "إنكم ملزمون بإعطاء الأمل لهذه الأغلبية الساحقة من التشاديين الذين يعانون في صمت ويتوقون إلى السلام.



فالشعب التشادي ينتظرنا في سعيه من أجل السلام. فلنسأل ضميرنا ونكرم شعبنا أمام العالم وفي أمام التاريخ "





اتخذت قطر ، الدولة المضيفة ، جميع الترتيبات اللازمة لتسهيل المناقشات التي ستبدأ في الساعات التالية.