باهيمي يغادر العاصمة انجمينا متجهاً إلى قطر



غادر رئيس الوزراء الانتقالي باهيمي باداكي ألبرت ، أنجمينا يوم السبت ، 12 مارس 2022 ، على رأس وفد كبير متجه إلى الدوحة في قطر ، حسبما أفاد قسم الاعلام برئاسة الوزراء.



وبحسب البيان الصحفي الصادر من رئاسة الوزراء ، فإن رئيس الوزراء سيترأس حفل افتتاح الحوار التمهيدي بين الحكومة والمعارضة المسلحة المقرر عقده يوم غد الأحد 13 مارس.



ولم يشير البيان إلى مرافقي الوزير ، بحسب المصادر كان بجانب باهيمي باداكي ، وزير المكلف بالمصالحة الوطنية والحوار وعدد من مستشاري رئاسة الجمهورية وبعض أعضاء اللجنة المنظمة للحوار الوطني.