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باهيمي يغادر العاصمة انجمينا متجهاً إلى قطر


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 12 Mars 2022



باهيمي يغادر العاصمة انجمينا متجهاً إلى قطر

غادر رئيس الوزراء الانتقالي باهيمي باداكي ألبرت ، أنجمينا يوم السبت ، 12 مارس 2022 ، على رأس وفد كبير متجه إلى الدوحة في قطر ، حسبما أفاد قسم الاعلام برئاسة الوزراء.

وبحسب البيان الصحفي الصادر من رئاسة الوزراء ، فإن رئيس الوزراء سيترأس حفل افتتاح الحوار التمهيدي بين الحكومة والمعارضة المسلحة المقرر عقده يوم غد الأحد 13 مارس.

ولم يشير البيان إلى مرافقي الوزير ، بحسب المصادر كان بجانب باهيمي باداكي ، وزير المكلف بالمصالحة الوطنية والحوار وعدد من مستشاري رئاسة الجمهورية وبعض أعضاء اللجنة المنظمة للحوار الوطني.


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