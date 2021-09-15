Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

تدريب وتأهيل ثلاثمائة امرأة في ريادة الأعمال بأنجمينا


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 15 Septembre 2021



تدريب وتأهيل ثلاثمائة امرأة في ريادة الأعمال بأنجمينا

احتضن البيت الوطني للمرأة في انجمينا ورشة عمل تدريبية حول موضوع: "تحديد المتاجرات وصاحبات المشاريع كرافعة للتنمية الاقتصادية في عملية الانتقال" ، نُظم هذا التدريب بشكل مشترك من قبل بيت النجا ومنظمة آخرى غير الحكومية ، وهو عبارة عن مبادرة تهدف إلى بناء وتوجيه وتوعية النساء التاجرات لتحسين نشاطهن التجاري.

أطلقت السيدة أمينة بريسيل لونغوه ، وزيرة المرأة والأسرة وحماية الطفولة ، بحضور زملائها الوزراء ، ورئيس بلدية الدائرة الخامسة في صباح الثلاثاء 14 سبتمبر ، أوضحت وزير المرأة بأن التاجرات ورائدات الأعمال يلعبن دورًا حاسمًا في الاقتصاد الوطني ، مضيفة وتبذل الحكومة كل ما في وسعها لدعم هذه المبادرة ينبغي الترحيب بالعديد من القرارات المهمة التي اتخذتها اللجنة الاستشارية لإدارة شؤون المرأة لصالح المرأة ، وهذا يبشر بالخير لغد أفضل " على حد وصف الوزيرة

وحثت السيدة أمينة بريسيل لونغو النساء على متابعة هذه الفرصة ايلاء اهتمام كبير لتعلم ما هو متاح لهن. ستقول: "ستتم توعية وإرشادك لمدة ثلاثة أيام في تقنيات ريادة الأعمال وإمكانيات مرافقة بيت النجا".

وأشار رئيس الغرفة التجارية ، علي آجي ، إلى أن "ريادة الأعمال النسائية هي اليوم ، حلقة أساسية للغاية في سلسلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا" للتذكير ينتهي التدريب في 16 سبتمبر 2021.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 14/09/2021

Tchad : ouverture de la session du comité directeur de la délégation sanitaire de la Tandjilé

Tchad : ouverture de la session du comité directeur de la délégation sanitaire de la Tandjilé

Tchad : l'artiste Mawndoé à Abéché dans sa tournée nationale Tchad : l'artiste Mawndoé à Abéché dans sa tournée nationale 14/09/2021

Populaires

Tchad : nomination au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat

14/09/2021

Tchad : la ville d’Abéché réglemente l’ouverture des bars dancing

14/09/2021

Tchad : un avertissement de la ministre de la Femme contre le non respect des horaires de travail

14/09/2021
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 08/09/2021 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert technique et journaliste indépendant

Cameroun : l’enrichissement illicite préoccupe

Cameroun : l’enrichissement illicite préoccupe

Tchad : le dialogue national inclusif est-il nécessaire ? Tchad : le dialogue national inclusif est-il nécessaire ? 06/09/2021 - Martin Hidgé Ndouba

ANALYSE - 04/09/2021 - Dr Zachée Betche

Terrorisme : pourquoi le Sahel africain ?

Terrorisme : pourquoi le Sahel africain ?

L’application du bilinguisme au Tchad, un mauvais départ L’application du bilinguisme au Tchad, un mauvais départ 30/08/2021 - Martin Hidgé Ndouba

REACTION - 04/06/2021 - Info Alwihda

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire 03/01/2021 - Mbainaissem Gédéon

© 2020 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter