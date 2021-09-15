تدريب وتأهيل ثلاثمائة امرأة في ريادة الأعمال بأنجمينا



احتضن البيت الوطني للمرأة في انجمينا ورشة عمل تدريبية حول موضوع: "تحديد المتاجرات وصاحبات المشاريع كرافعة للتنمية الاقتصادية في عملية الانتقال" ، نُظم هذا التدريب بشكل مشترك من قبل بيت النجا ومنظمة آخرى غير الحكومية ، وهو عبارة عن مبادرة تهدف إلى بناء وتوجيه وتوعية النساء التاجرات لتحسين نشاطهن التجاري.



أطلقت السيدة أمينة بريسيل لونغوه ، وزيرة المرأة والأسرة وحماية الطفولة ، بحضور زملائها الوزراء ، ورئيس بلدية الدائرة الخامسة في صباح الثلاثاء 14 سبتمبر ، أوضحت وزير المرأة بأن التاجرات ورائدات الأعمال يلعبن دورًا حاسمًا في الاقتصاد الوطني ، مضيفة وتبذل الحكومة كل ما في وسعها لدعم هذه المبادرة ينبغي الترحيب بالعديد من القرارات المهمة التي اتخذتها اللجنة الاستشارية لإدارة شؤون المرأة لصالح المرأة ، وهذا يبشر بالخير لغد أفضل " على حد وصف الوزيرة



وحثت السيدة أمينة بريسيل لونغو النساء على متابعة هذه الفرصة ايلاء اهتمام كبير لتعلم ما هو متاح لهن. ستقول: "ستتم توعية وإرشادك لمدة ثلاثة أيام في تقنيات ريادة الأعمال وإمكانيات مرافقة بيت النجا".



وأشار رئيس الغرفة التجارية ، علي آجي ، إلى أن "ريادة الأعمال النسائية هي اليوم ، حلقة أساسية للغاية في سلسلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا" للتذكير ينتهي التدريب في 16 سبتمبر 2021.