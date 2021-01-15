تشاد: إرشادات حكومية لإعادة فتح المدارس

دعا وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة، السيد أبوبكر الصديق شرومة، في بيان صحفي موقع ، الخميس 14 يناير 2021 ، جميع مسؤولي المدرسة إلى الاحترام الصارم لبنود المرسوم رقم 007 / رئاسة الجمهورية/ 2021 لتمديد العزل الصحي لمدينة أنجمينا وتخفيف الإجراءات الوقائية.

وطلب الوزير من مديري المدارس الحكومية والخاصة في العاصمة اتخاذ جميع الإجراءات العملية لتجنب فقدان ساعات الدراسة وانتشار وباء كوفيد -19 أثناء استئناف الدراسة وتقييم البرامج المدرسية التي اكتمل بالفعل والتقيد الصارم بالتقويم المدرسي الجديد وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز الامتثال الصارم لتدابير الاحترازية لانتشار كوفيد- C19 ، وإنشاء وتشغيل وحدات مراقبة لمكافحة الوباء في المؤسسات.

ووجه وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة، مديري الأكاديميات لفرض شروط هذا البيان الصحفي وضمان متابعته.