تشاد: إرشادات حكومية لإعادة فتح المدارس

دعا وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة، السيد أبوبكر الصديق شرومة، في بيان صحفي موقع ، الخميس 14 يناير 2021 ، جميع مسؤولي المدرسة إلى الاحترام الصارم لبنود المرسوم رقم 007 / رئاسة الجمهورية/ 2021 لتمديد العزل الصحي لمدينة أنجمينا وتخفيف الإجراءات الوقائية.
وطلب الوزير من مديري المدارس الحكومية والخاصة في العاصمة اتخاذ جميع الإجراءات العملية لتجنب فقدان ساعات الدراسة وانتشار وباء كوفيد -19 أثناء استئناف الدراسة وتقييم البرامج المدرسية التي اكتمل بالفعل والتقيد الصارم بالتقويم المدرسي الجديد وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز الامتثال الصارم لتدابير الاحترازية لانتشار كوفيد- C19 ، وإنشاء وتشغيل وحدات مراقبة لمكافحة الوباء في المؤسسات.
ووجه وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة، مديري الأكاديميات لفرض شروط هذا البيان الصحفي وضمان متابعته.
وطلب الوزير من مديري المدارس الحكومية والخاصة في العاصمة اتخاذ جميع الإجراءات العملية لتجنب فقدان ساعات الدراسة وانتشار وباء كوفيد -19 أثناء استئناف الدراسة وتقييم البرامج المدرسية التي اكتمل بالفعل والتقيد الصارم بالتقويم المدرسي الجديد وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز الامتثال الصارم لتدابير الاحترازية لانتشار كوفيد- C19 ، وإنشاء وتشغيل وحدات مراقبة لمكافحة الوباء في المؤسسات.
ووجه وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة، مديري الأكاديميات لفرض شروط هذا البيان الصحفي وضمان متابعته.