تشاد: الأمن والعدالة والسلام في قلب الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في كانم



أقيم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس 2023 على أرض مدرسة ماو في منطقة كانم.



وجرى الاحتفال بحضور ممثلين إداريين وتقليديين وعسكريين ومنظمات غير حكومية. وترأس الحفل محافظ مقاطعة كانم، اسحاق حسن جوجوي. وأختير هذا العام موضوع «المرأة والأمن والعدالة والسلام والمصالحة من أجل تشاد على قدم المساواة».



وقدمت نساء كانم كلمات شكر وتوصيات إلى أعلى السلطات في البلد.



وفي حديثه عن المناسبة، أعرب المحافظ اسحاق حسن جوجوي عن شكره للجنة المنظمة على نجاح الحدث، وتمنى يومًا عالميا سعيدا للمرأة 2023 لجميع النساء، وخاصة لنساء كانم.



كما أكد المحافظ لنساء كانم أن توصياتهن ستحال إلى أعلى سلطات الجمهورية. قامت عدة مجموعات نسائية في المقاطعة بعمل موكب كما قدمن الهدايا إلى المحافظ. وانتهى الحفل بزيارة هذا الأخير لأكشاك المعرض.