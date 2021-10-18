تشاد تدعو إلى تكامل إقليمي أفضل



شارك رئيس المجلس العسكري الانتقالي والرئيس الحالي لتجمع الساحل والصحراء ، محمد إدريس ديبي ، في 16 أكتوبر عبر تقنية الفيديو ، في الاجتماع التنسيقي الثالث للاتحاد الأفريقي مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية.



في وسط الاجتماع ، حالة اللعب لعملية التكامل ، وترأس هذه الجلسة رئيس الاتحاد الأفريقي ، رئيس الدولة الكونغولية فيليكس تشيسكيدي تشيلومبو.



تشاد التي تعهدت باستضافة هذه القمة المهمة ، اضطرت للتخلي عنها بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد ، بعد الاختفاء المأساوي لمشير تشاد إدريس ديبي إتنو.



خلال الجلسة المغلقة ، ناقش رئيس المجلس العسكري الانتقالي وأقرانه أربع وثائق بما في ذلك تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي حول حالة التكامل الإقليمي وتقرير تقسيم العمل بين الاتحاد الأفريقي ، العضو الدول والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية.



لاحظ محمد إدريس ديبي أنه "لا يمكن أن تكون هناك منطقة تجارة حرة حقيقية بدون حرية تنقل الأشخاص بين المجتمعات لأنشطة الاقتصادية الإقليمية وفيما بينها على المستوى القاري.



اتخذ تجمع بلدان الساحل والصحراء خطوة مهمة إلى الأمام مع الإعفاءات من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية ، مع التوسيع المخطط للإعفاء ليشمل فئات أخرى من مواطني الدول الأعضاء.



قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي "إن تحقيق التكامل يعتمد وسيعتمد على الجهود التي يبذلها كل من الفاعلين المعنيين وسيبذلونها لتحقيقه ، ودعا مع كل تمنياته بسرعة إنشاء بنك الاستثمار الأفريقي وصندوق النقد الأفريقي إلى أدوات حقيقية لتحقيق الاستقرار المالي والاستثمار في إفريقيا من قبل الأفارقة ولتنمية قارتهم".