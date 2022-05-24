تشاد : تعيين بالوزارة المنتدبة لدى رئاسة المجلس، المكلفة بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب





المستشار المكلف بالمهام للوزير المنتدب لدى رئاسة المجلس المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب: العميد محمد عبد الله وليمي، خلفا للعقيد نصر عبد الجبار هاشم الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى



هيئة الأركان العامة للجيش

المستشار المكلف بالمهام للقائد العام لأركان الجيش : العقيد محمد عبد الكريم كوا، خلفا للعميد إدريس قعاد عبد الرحمن الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى



المستشار المكلف بالمهام للقائد العام لأركان الجيش: العقيد حامد باتيد علي، خلفا للعميد محمد داؤود موسى الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى



المسؤول الأول للمكتب الأول: العقيد نصر عبد الجبار هاشم، خلفا للعميد أمان جيديون لاوكورا الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى



نائب المسؤول الأول للمكتب الأول: العقيد برنارد دامسا دبرانج، يحتفظ بمنصبه



نائب مسؤول المكتب الثاني لهيئة الأركان العامة للجيش: المقدم عبد الرحيم محمد جمعة، خلفا للعقيد عثمان حامد إيقاي الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى



مسؤول المكتب الثالث لهيئة الأركان العامة للجيش: العميد إدريس قعاد عبد الرحمن، خلفا للعميد محمد عبد الله وليمي الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى