Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

تشاد : تعيين بالوزارة المنتدبة لدى رئاسة المجلس، المكلفة بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 24 Mai 2022


بموجب المرسوم رقم 1325/ر م ع إ/روإ/و م ر م م د و م ق ض ح/2022 المؤرخ 23 مايو 2022، تم تعيين الضباط العامين والضباط السامين بقوات الدفاع والأمن الآتية أسماؤهم في مناصب المسؤولية التالية بالقيادة العامة لأركان الجيش:


تشاد : تعيين بالوزارة المنتدبة لدى رئاسة المجلس، المكلفة بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب


المستشار المكلف بالمهام للوزير المنتدب لدى رئاسة المجلس المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب: العميد محمد عبد الله وليمي، خلفا للعقيد نصر عبد الجبار هاشم الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى

هيئة الأركان العامة للجيش
المستشار المكلف بالمهام للقائد العام لأركان الجيش : العقيد محمد عبد الكريم كوا، خلفا للعميد إدريس قعاد عبد الرحمن الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى

المستشار المكلف بالمهام للقائد العام لأركان الجيش: العقيد حامد باتيد علي، خلفا للعميد محمد داؤود موسى الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى

المسؤول الأول للمكتب الأول: العقيد نصر عبد الجبار هاشم، خلفا للعميد أمان جيديون لاوكورا الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى

نائب المسؤول الأول للمكتب الأول: العقيد برنارد دامسا دبرانج، يحتفظ بمنصبه

نائب مسؤول المكتب الثاني لهيئة الأركان العامة للجيش: المقدم عبد الرحيم محمد جمعة، خلفا للعقيد عثمان حامد إيقاي الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى

مسؤول المكتب الثالث لهيئة الأركان العامة للجيش: العميد إدريس قعاد عبد الرحمن، خلفا للعميد محمد عبد الله وليمي الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 23/05/2022

Tchad : le transport des étudiants a repris Pala

Tchad : le transport des étudiants a repris Pala

تعيين بوزارة المناجم والجولوجيا تعيين بوزارة المناجم والجولوجيا 23/05/2022

Populaires

Tchad : un concours de recrutement des magistrats militaires

23/05/2022

Tchad : accusé à tort de vol d'armes cachées près de son champ, un homme enlevé et torturé

23/05/2022

Tchad : Souleyman Djabo nommé directeur de la Télévision

24/05/2022
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 11/05/2022 - Florence Akano, humanitaire et journaliste indépendante.

Tchad : le chemin parcouru dans la liberté de la presse

Tchad : le chemin parcouru dans la liberté de la presse

Fragilité de la presse en Afrique : cas des journalistes opprimés ces dernières années Fragilité de la presse en Afrique : cas des journalistes opprimés ces dernières années 05/05/2022 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant, humanitaire et journaliste indépendant.

ANALYSE - 18/05/2022 - Info Alwihda

Tchad : une prévision prévoit un choc sur les prix des céréales, aggravant la crise alimentaire (expert)

Tchad : une prévision prévoit un choc sur les prix des céréales, aggravant la crise alimentaire (expert)

كيف أبقت فرنسا إفريقيا مستعمره تابعة لها تمتص خيراتها ليل نهار. كيف أبقت فرنسا إفريقيا مستعمره تابعة لها تمتص خيراتها ليل نهار. 17/05/2022 - Habib Ousman

REACTION - 19/04/2022 - Info Alwihda

Tchad : que faut-il retenir de l’allocution du président du CMT ?

Tchad : que faut-il retenir de l’allocution du président du CMT ?

Tchad : le frère ainé du surveillant assassiné s'exprime, "la famille est sous le choc" Tchad : le frère ainé du surveillant assassiné s'exprime, "la famille est sous le choc" 13/11/2021 - Info Alwihda

© 2022 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter