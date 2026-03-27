Santé publique : un don de médicaments pour améliorer l’accès aux soins au Tchad

Dans son allocution, le directeur général de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires, Dr Ayoub Moussa Abderamane, également interlocuteur entre le ministère et l’ONG, a rappelé que ce geste illustre la solidarité ainsi que la qualité du partenariat stratégique qui lie le Tchad à cette institution. Il a souligné que cette organisation est constamment engagée aux côtés du ministère pour l’amélioration de l’accès aux soins des populations les plus vulnérables. Ces appuis accompagneront les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre de la politique de gratuité des soins et le renforcement du système de santé.



Pour sa part, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a indiqué que cet appui s’inscrit pleinement dans la vision du Président de la République, visant à garantir un accès équitable à des soins de qualité, notamment à travers la gratuité des soins portée par le ministère.



Le don, composé de médicaments essentiels, contribuera significativement aux efforts fournis par les structures sanitaires pour améliorer la prise en charge des populations, a-t-il conclu.



Ces appuis s’inscrivent dans le cadre du renforcement des domaines prioritaires, notamment la prise en charge du diabète, des pathologies rhumatismales, des cancers, la lutte contre le choléra, ainsi que le renforcement global du système de santé.