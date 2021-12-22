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تشاد: تعيين بوزارة الصحة العامة والتضامن الوطني


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 22 Décembre 2021



تشاد: تعيين بوزارة الصحة العامة والتضامن الوطني
 
بموجب المرسوم رقم 1019/رم ع إ/روإ/و ص ع ت و/2021 المؤرخ في 21 ديسمبر 2021 عينت الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسئولية التالية بوزارة الصحة العامة والتضامن الوطني :
المفتشية العامة
المفتش العام: السيد ويلبا ريوي كولاندي، يحتفظ بمنصبه
المفتشة العامة النائبة : دكتورة خديجة عمر علي، تحتفظ بمنصبها
المفتشون الفنيون
1- السيد شلتوت محمد يعقوب، خلفًا للدكتور رماد عبد الله الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى
2- السيدة جافانو يتنا فينا، تحتفظ بمنصبها
3- د/ تينا اينقسالا بومنيه، خلفًا للدكتور محمد النور ودك الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى
4- د. محمد حامد أحمد، يحتفظ بمنصبه
5- د. يورسالا تاو، يحتفظ بمنصبه
6- السيد حسين أوبي، خلفًا للسيد عبد القادر محمد حسن الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى
المراقبون
1- السيد ناتوانغار نيومانغار، يحتفظ بمنصبه
2- السيد بشارة أحمد صالح، يحتفظ بمنصبه
3- السيد عبد المجيد كولو محمد، يحتفظ بمنصبه
4- السيد حسن موسى عبد الله، خلفًا للسيد محمد إسماعيل هوسكي الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى
5- السيدة سولميم إيفيت، تحتفظ بمنصبها
6- السيد دوبيل نيمونقيل، خلفًا للسيد بالو شونزومبو الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى
7- السيد أمير طه عبد الجليل، خلفًا للسيد حسين أوبي الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى
8- السيد نصر حسن جاموس، خلفًا للسيد شلتوت محمد يعقوب الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى
9- السيد إيلي بارا أليسو دافيد، خلفًا للدكتور أبو آدم النور الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى
10- السيد آدم انقومالا، يحتفظ بمنصبه
 
بموجب المرسوم رقم 1018/رم ع إ/روإ/و ص ع ت و/2021 المؤرخ في 21 ديسمبر 2021 عينت الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسئولية التالية بمكتب وزير الصحة العامة والتضامن الوطني :
إدارة المكتب
المدير: السيد أبكر إدريس، يحتفظ بمنصبه
المستشارون :
- السيد جودوسوم ناوندانقار، منصب شاغر
- د/ جوزفين تارالتا، خلفًا للدكتور روهنقالاو اندوندو
- السيدة لطيفة بشر الكاتب، خلفًا للدكتورة سعادة داؤود التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى
إدارة التشريعات والترجمة
المدير : السيد كورتا تشاكنوني بليز، يحتفظ بمنصبه
المدير النائب : السيد عبد اللطيف هشام جبل، خلفًا للسيد مسعود شوقار الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى
المكتب المركزي لضمان حقوق المرضى
المنسق : السيد الجزولي ابن آدم سنوسي، يحتفظ بمنصبه
المنسقة النائبة : السيدة تاتيل رونقو انقاتوقو ، تحتفظ بمنصبها
منسقية الشرطة الصحية
المنسق : السيد حسين باليه بايميكريو، منصب شاغر
المنسقة النائبة : د/ جويرية محمد يوسف، منصب شاغر
الخلية الإعلامية
المدير : السيد محمد الأمين تاج الدين، يحتفظ بمنصبه
 
بموجب المرسوم رقم 1021/رم ع إ/روإ/و ص ع ت و/2021 المؤرخ في 21 ديسمبر 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بالمجلس الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز/الأمراض المنقولة جنسيا (CNLS):
الأمين التنفيذي الوطني: د/ عباس مصطفى، خلفًا للبروفيسور الضّواي شتي الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى
نائب الأمين التنفيذي الوطني: د/ محمد النور ودك، خلفا للدكتور عباس مصطفى الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى



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