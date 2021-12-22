









TCHAD تشاد: تعيين بوزارة الصحة العامة والتضامن الوطني

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 22 Décembre 2021





بموجب المرسوم رقم 1019/رم ع إ/روإ/و ص ع ت و/2021 المؤرخ في 21 ديسمبر 2021 عينت الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسئولية التالية بوزارة الصحة العامة والتضامن الوطني : المفتشية العامة المفتش العام: السيد ويلبا ريوي كولاندي، يحتفظ بمنصبه المفتشة العامة النائبة : دكتورة خديجة عمر علي، تحتفظ بمنصبها المفتشون الفنيون 1- السيد شلتوت محمد يعقوب، خلفًا للدكتور رماد عبد الله الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى 2- السيدة جافانو يتنا فينا، تحتفظ بمنصبها 3- د/ تينا اينقسالا بومنيه، خلفًا للدكتور محمد النور ودك الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى 4- د. محمد حامد أحمد، يحتفظ بمنصبه 5- د. يورسالا تاو، يحتفظ بمنصبه 6- السيد حسين أوبي، خلفًا للسيد عبد القادر محمد حسن الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى المراقبون 1- السيد ناتوانغار نيومانغار، يحتفظ بمنصبه 2- السيد بشارة أحمد صالح، يحتفظ بمنصبه 3- السيد عبد المجيد كولو محمد، يحتفظ بمنصبه 4- السيد حسن موسى عبد الله، خلفًا للسيد محمد إسماعيل هوسكي الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى 5- السيدة سولميم إيفيت، تحتفظ بمنصبها 6- السيد دوبيل نيمونقيل، خلفًا للسيد بالو شونزومبو الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى 7- السيد أمير طه عبد الجليل، خلفًا للسيد حسين أوبي الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى 8- السيد نصر حسن جاموس، خلفًا للسيد شلتوت محمد يعقوب الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى 9- السيد إيلي بارا أليسو دافيد، خلفًا للدكتور أبو آدم النور الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى 10- السيد آدم انقومالا، يحتفظ بمنصبه بموجب المرسوم رقم 1018/رم ع إ/روإ/و ص ع ت و/2021 المؤرخ في 21 ديسمبر 2021 عينت الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسئولية التالية بمكتب وزير الصحة العامة والتضامن الوطني : إدارة المكتب المدير: السيد أبكر إدريس، يحتفظ بمنصبه المستشارون : - السيد جودوسوم ناوندانقار، منصب شاغر - د/ جوزفين تارالتا، خلفًا للدكتور روهنقالاو اندوندو - السيدة لطيفة بشر الكاتب، خلفًا للدكتورة سعادة داؤود التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى إدارة التشريعات والترجمة المدير : السيد كورتا تشاكنوني بليز، يحتفظ بمنصبه المدير النائب : السيد عبد اللطيف هشام جبل، خلفًا للسيد مسعود شوقار الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى المكتب المركزي لضمان حقوق المرضى المنسق : السيد الجزولي ابن آدم سنوسي، يحتفظ بمنصبه المنسقة النائبة : السيدة تاتيل رونقو انقاتوقو ، تحتفظ بمنصبها منسقية الشرطة الصحية المنسق : السيد حسين باليه بايميكريو، منصب شاغر المنسقة النائبة : د/ جويرية محمد يوسف، منصب شاغر الخلية الإعلامية المدير : السيد محمد الأمين تاج الدين، يحتفظ بمنصبه بموجب المرسوم رقم 1021/رم ع إ/روإ/و ص ع ت و/2021 المؤرخ في 21 ديسمبر 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بالمجلس الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز/الأمراض المنقولة جنسيا (CNLS): الأمين التنفيذي الوطني: د/ عباس مصطفى، خلفًا للبروفيسور الضّواي شتي الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى نائب الأمين التنفيذي الوطني: د/ محمد النور ودك، خلفا للدكتور عباس مصطفى الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى





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