تشاد: جمعية "أباد" للتنمية تدرب عاملات الوساطة الاجتماعية والمدرسية في باياكا



تم إطلاق ورشة عمل لمدة 3 أيام في 3 أبريل 2023 تقوم جمعية "أباد" للتنمية بتدريب عاملات الوساطة الاجتماعية والمدرسية من نجامينا وموندو وبالا وكيم وكيلو وباياكا.



واختيرت موضوع «الثقافة التعاونية وإدارة النزاعات والقيادة النسائية» خلال حلقة العمل هذه التي ضمت 25 امرأة وفتاة من المناطق المذكورة أعلاه.



في حفل الافتتاح، شكرت جيسي مباغيجي، مسؤولة الرصد والتقييم في الجمعية، المشاركين على حضورهم الذي يشهد على ارتباطهم بالمثل الأعلى للتماسك الاجتماعي من خلال بناء وتوطيد عالم يقوم على السلام، وفقًا لها. وشددت على أن تشاد كانت في الماضي تتمتع بالتعايش السلمي من خلال قيم العون المتبادل والتضامن والحوار والتفاهم المتبادل. غير أنه حدثت في الآونة الأخيرة أنواع مختلفة من الصراعات تسبب في أضرار جسيمة. وأضافت أن النساء يواجهن تحديات اجتماعية وثقافية تمنعهن من أداء دورهن بشكل كامل. فلا تشاركن في صنع القرار والبحث عن السلام، على الرغم من أن لديهن القدرة على تعلية أصواتهن.



شكر رئيس بلدة باياكا، جلالة السيد وابيغي ناتانيل بيركولوسو لاختيار الجمعية بلدته لإيواء هذه الورشة. وحث المشاركات على اتباع التعاليم. وأضاف رئيس البلدة أن نساء باياكا مجهزات وقراراتهن إيجابية.



وتهدف هذه الورشة إلى توفير إطار لتبادل الخبرات الجماعية وبناء القدرات. وستصدر التوصيات والقرارات في نهاية الاجتماع لتحديد خارطة الطريق.