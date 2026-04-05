Tchad : un jeune homme agressé à Oubi (Guéra), évacué d’urgence à N’Djamena

Selon les informations recueillies, la victime a été grièvement blessée au niveau du ventre lors de cette attaque. Alertés, ses proches l’ont immédiatement conduit au centre de santé de Tounkoul pour une prise en charge d’urgence. Face à la gravité de son état, le responsable du centre a rapidement saisi les autorités sanitaires du district de Mongo afin de solliciter une assistance médicale.



Après quelques heures, l’état de santé du blessé s’est détérioré, marqué par une intensification des douleurs. Devant cette situation critique, il a été décidé de procéder à son évacuation en urgence vers N’Djamena pour des soins appropriés.



Selon des sources proches, l’état de la victime connaît une amélioration progressive.



Les populations appellent les forces de défense et de sécurité à renforcer leur présenc