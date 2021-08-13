Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

تشاد: ​الإعلان عن النسخة الثانية للمنتدى الوطني للشباب


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 13 Août 2021



تشاد: ​الإعلان عن النسخة الثانية للمنتدى الوطني للشباب

أعلن وزير الشباب والرياضة وتعزيز ريادة الأعمال ، روتوانق محمد ندونقا كريستيان ، يوم الأربعاء أن النسخة الثانية من منتدى الشباب الوطني ستعقد قريباً جداً في انجمينا.

سيكون للمنتدى المذكور مهمة مزدوجة تتمثل في تقييم مستوى تنفيذ قرارات وتوصيات النسخة الأولى لعام 2018 وفي نفس الوقت إجراء تشخيص عميق للمشاكل والتحديات الحالية للشباب التشادي ، من أجل اقتراح ما هو ممكن من الحلول.

وأوضح الوزير أن هذا المنتدى سيسمح لممثلي الشباب من 23 ولاية والمغتربين بالحصول على كتاب مظالم حتى يتم أخذ تطلعاتهم العميقة بعين الاعتبار خلال الحوار الوطني الشامل المقبل.

 يدعو روتوانق محمد ندونقا كريستيان الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف ، من القطاعين العام والخاص وكذلك المشغلين الاقتصاديين والنوايا الحسنة ، لدعمهم من أجل عقد ونجاح النسخة الثانية من المنتدى الوطني للشباب.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/08/2021

Tchad : "République Debout" appelle à une demi-journée de silence et de méditation

Tchad : "République Debout" appelle à une demi-journée de silence et de méditation

Tchad : les ressortissantes du Barh El Gazel lancent une plateforme de soutien au CMT Tchad : les ressortissantes du Barh El Gazel lancent une plateforme de soutien au CMT 12/08/2021

Populaires

Tchad : un chef de canton et son chauffeur abattus au Logone Oriental

12/08/2021

Tchad : mort tragique d'une jeune femme, fauchée par un minibus à N'Djamena

12/08/2021

Tchad : plus de 7000 diplômés sans emploi recensés en 10 jours

13/08/2021
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 05/08/2021 - Moussa Nahar

​أزمة سياسية في بحر الغزال تحير المناضلين في الحركة الوطنية للإنقاذ

​أزمة سياسية في بحر الغزال تحير المناضلين في الحركة الوطنية للإنقاذ

Tchad : quel rôle pour la jeunesse dans le processus de transition et les efforts de refondation ? Tchad : quel rôle pour la jeunesse dans le processus de transition et les efforts de refondation ? 03/08/2021 - Georges Lawane

ANALYSE - 12/08/2021 - Valery Lorangue Djimé

Le baccalauréat tchadien de nos jours !

Le baccalauréat tchadien de nos jours !

Tchad : comme dans une jungle ! Tchad : comme dans une jungle ! 07/08/2021 - Steve Djénonkar

REACTION - 04/06/2021 - Info Alwihda

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire 03/01/2021 - Mbainaissem Gédéon

© 2020 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter