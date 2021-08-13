تشاد: ​الإعلان عن النسخة الثانية للمنتدى الوطني للشباب



أعلن وزير الشباب والرياضة وتعزيز ريادة الأعمال ، روتوانق محمد ندونقا كريستيان ، يوم الأربعاء أن النسخة الثانية من منتدى الشباب الوطني ستعقد قريباً جداً في انجمينا.



سيكون للمنتدى المذكور مهمة مزدوجة تتمثل في تقييم مستوى تنفيذ قرارات وتوصيات النسخة الأولى لعام 2018 وفي نفس الوقت إجراء تشخيص عميق للمشاكل والتحديات الحالية للشباب التشادي ، من أجل اقتراح ما هو ممكن من الحلول.



وأوضح الوزير أن هذا المنتدى سيسمح لممثلي الشباب من 23 ولاية والمغتربين بالحصول على كتاب مظالم حتى يتم أخذ تطلعاتهم العميقة بعين الاعتبار خلال الحوار الوطني الشامل المقبل.



يدعو روتوانق محمد ندونقا كريستيان الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف ، من القطاعين العام والخاص وكذلك المشغلين الاقتصاديين والنوايا الحسنة ، لدعمهم من أجل عقد ونجاح النسخة الثانية من المنتدى الوطني للشباب.