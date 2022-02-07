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تعيين بوزارة البنية التحتية وفك العزلة


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 7 Février 2022



تعيين بوزارة البنية التحتية وفك العزلة

بموجب المرسوم رقم 0416/رم ع إ/روإ/و ب ت ف ع/2022 المؤرخ 07 فبراير 2022 تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بالمندوبيات الولائية :

المندوبية الولائية لبحر الغزال
المندوب : السيد أحمد عيسى إسحاق، خلفا للسيد جسيري وانغ تينغ الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى

المندوبية الولائية لإنيدي غرب
المندوب : السيد يحيى إدريس لوكي، منصب شاغر

المندوبية الولائية لحجر لميس
المندوب: السيد جسيري وانغ تينغ، منصب شاغر

المندوبية الولائية للبحيرة
المندوب: السيد زكريا علي رنقار، منصب شاغر

المندوبية الولائية للوغون الغربي
المندوب: تيمغا وانغبا، منصب شاغر

المندوبية الولائية لوادي فيرا
المندوب: السيد حسن آرو آدم، خلفا للسيد تيمغا وانغا الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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