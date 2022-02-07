تعيين بوزارة البنية التحتية وفك العزلة



بموجب المرسوم رقم 0416/رم ع إ/روإ/و ب ت ف ع/2022 المؤرخ 07 فبراير 2022 تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بالمندوبيات الولائية :



المندوبية الولائية لبحر الغزال

المندوب : السيد أحمد عيسى إسحاق، خلفا للسيد جسيري وانغ تينغ الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى



المندوبية الولائية لإنيدي غرب

المندوب : السيد يحيى إدريس لوكي، منصب شاغر



المندوبية الولائية لحجر لميس

المندوب: السيد جسيري وانغ تينغ، منصب شاغر



المندوبية الولائية للبحيرة

المندوب: السيد زكريا علي رنقار، منصب شاغر



المندوبية الولائية للوغون الغربي

المندوب: تيمغا وانغبا، منصب شاغر



المندوبية الولائية لوادي فيرا

المندوب: السيد حسن آرو آدم، خلفا للسيد تيمغا وانغا الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى