تعيين بوزارة البنية التحتية وفك العزلة

بموجب المرسوم رقم 0416/رم ع إ/روإ/و ب ت ف ع/2022 المؤرخ 07 فبراير 2022 تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بالمندوبيات الولائية :
المندوبية الولائية لبحر الغزال
المندوب : السيد أحمد عيسى إسحاق، خلفا للسيد جسيري وانغ تينغ الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى
المندوبية الولائية لإنيدي غرب
المندوب : السيد يحيى إدريس لوكي، منصب شاغر
المندوبية الولائية لحجر لميس
المندوب: السيد جسيري وانغ تينغ، منصب شاغر
المندوبية الولائية للبحيرة
المندوب: السيد زكريا علي رنقار، منصب شاغر
المندوبية الولائية للوغون الغربي
المندوب: تيمغا وانغبا، منصب شاغر
المندوبية الولائية لوادي فيرا
المندوب: السيد حسن آرو آدم، خلفا للسيد تيمغا وانغا الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى