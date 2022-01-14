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TCHAD

تنصيب أعضاء المكتب الوطني للشباب التابع للحزب الاشتراكي بلا حدود


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 14 Janvier 2022



تنصيب أعضاء المكتب الوطني للشباب التابع للحزب الاشتراكي بلا حدود

ترأس الرئيس الوطني للحزب الاشتراكي بلا حدود يحيى ديلو جرو مراسم تنصيب أعضاء المكتب الوطني للشباب ، بحضور أعضاء مكتب التنفيذي وزعماء الأحزاب وأعضاء المكتب الوطني للمرأة وجمع من مناضلي الحزب الاشتراكي بلا حدود.

أشاد زعيم الحزب الاشتراكي بلا حدود السيد يحيى ديلو جرو في كلمته بتعبئة الشباب ، موضحا أن الشباب هم عماد الأمة التشادية ، ودعا الشباب لتحمل مسؤولياتهم لتحرير الشعب التشادي من قبضة الدكتاتورية والفساد الموروث ، مما يبرز الحاجة إلى تعبئة شريحة الشباب هو ضمان الانتقال على المسار الصحيح على حد تعبيره.

وحث ديلو الشباب على التضامن والوحدة لمواجهة التحديات المقبلة ، وأكد أن حزبه مستعد للنزول إلى الشوارع وتنظيم احتجاجات مناهضة إذا انحرف الحوار عن المسار الصحيح.

أما أمين المكتب الوطتي للشباب في الحزب الاشتراكي بلا حدود السيد عبد الواحد محمد ، فقد أكد أن الشباب في تشاد هم أول ضحايا هذه المعاناة التي شلت ركائز الدولة ، وحث الله على أن يكون ذوي العزيمة القوية على إعادة بناء تشاد على أساس ديمقراطية حقيقية.

واشتمل الحفل على عدة فقرات منها قراءة لخطابات التوصية الموجهة للحزب الاشتراكي بلا حدود ورئيسه يحيى ديلو جرو نيابة عن الشباب.


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