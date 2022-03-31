رئيس المجلس العسكري : "تقسيم تشاد أمر غير ممكن ومستحيل"



أشار رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي إتنو في حديثه مع السلطات التقليدية في مدينة مندو إلى بعض المحاولات السياسية التي تهدف إلى تقسيم البلاد ، مؤكدا أن هذه التحركات باءت بالفشل في البداية ، مشيرا إلى أن التشاديين مرتبطون بعدة أمور وفق تبريره.



قال رئيس المجلس العسكري : هناك بعض التشاديين الذين يسعون حسيسا لتقسيم تشاد ، شخصيا اعتقد غير ممكن ، مضيفًا أن هناك عدة أمور تجمع التشاديين معًا ، بدءًا من التاريخ المشترك بين المجتمعات التشادية.



وأضاف للأسف أن هذه المحاولات يقوم بها سياسيون وكوادر لمصالح خاصة ودوافع أنانية بحتة ، إذ ينشرون رسائل الشقاق والتحريض على الانفصال.



واختتم حديثه حديثه قائلاً : الكل يعرف أن التشاديين يعارضون الانفصال ويحاربون العنصرية والتمييز ، وأصواتهم لها الأولوية الدائمة.