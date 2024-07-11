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طاولة مستديرة في مركز الدراسات للتنمية والوقاية من التطرف لمناقشة منع الصراعات الدينية في تشاد


Alwihda Info | Par Sawda Charfadine Muhadjir - 11 Juillet 2024



طاولة مستديرة في مركز الدراسات للتنمية والوقاية من التطرف لمناقشة منع الصراعات الدينية في تشاد
 

مركز الدراسات للتنمية والوقاية من التطرف نظم طاولة مستديرة صباح الخميس الحادي عشر من يوليو 2024 بحضور عدد من الشخصيات، من بينهم نائب رئيس المركز السيد إبراهيم موسى يوسف، الشيخ محمد سليمان بن أحمد، والسيد نودجيواميل جان دي لاتران.

بهذه المناسبة، تحدث السيد إبراهيم موسى يوسف نائب رئيس المركز قائلاً: "لقد ناقش الشباب آرائهم وأفكارهم حول مكافحة التطرف العنيف وتبادلوا النقاشات مع بعضهم البعض".

السيد إبراهيم موسى يوسف ناقش عدة مواضيع، منها:

  • نظرة عامة موجزة عن التعايش الديني السلمي ووسائل العمل لمنع الصراعات الدينية.
  • دراسة العوامل والديناميات الكامنة وراء الصراعات الدينية في تشاد والمنطقة.
  • زيادة الوعي بالأثر المدمر للصراعات الدينية وأهمية منعها لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والوطني.
  • تحديد العلامات والمؤشرات التحذيرية التي يمكن استخدامها لتوقع النزاعات الدينية ومنعها.

وفي نهاية الطاولة المستديرة، قدم المشاركون عدة توصيات لتعزيز الاستراتيجيات التي تعزز مبادرات منع النزاعات الدينية في تشاد، استناداً إلى المناقشات والمساهمات المقدمة من المشاركين.



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