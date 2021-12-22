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TCHAD

قطاع الإعلام في الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية ينظم يوما تفاكريا


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 22 Décembre 2021



قطاع الإعلام في الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية ينظم يوما تفاكريا

نظم قطاع الإعلام في الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية يوما تفاكريا بالتعاون مع إدارة الإعلام بجامعة الملك فيصل ورابطة الصحفيين التشاديين الناطقين بالعربية حول "دور الإعلام في النهوض باللغة العربية" مساء الإثنين الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ بحضور رئيس الاتحاد الدكتور حسب الله مهدي فضلة ورئيس اتحاد الصحفيين التشاديين السيد عباس محمود طاهر ونائب رئيس رابطة الصحفيين التشاديين الناطقين بالعربية في تشاد السيد رشاد حسن طه وعدد من الممثلين الصحفيين لوسائل الإعلام العربية وطلاب الإعلام الناطقين باللغة العربية.

ومن المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء ، "دور الإعلام في نشر اللغة العربية" مع الأستاذة سعادة جبريل إبراهيم ، حيث أشارت إلى ضرورة إنشاء برامج تعليمية باللغة العربية في وسائل الإعلام خاصة المسموعة والمرئية واقترحت ترجمة مجلة الأطفال التي أعدتها مركز المنى الثقافي وغيرها من المقترحات التي تسهم في نشر اللغة العربية في تشاد ، كما أشادت بدور بعض الوسائل الإعلامية العربية .

أما المحور الثاني في اللقاء التفاكري الأستاذ رشاد حسن طه الذي استكمل الحديث حول دور الإعلام في نشر اللغة العربية ذكر نماذج من الوسائل التي نجحت في أداء رسالتها ، مؤكدا أن اللغة العربية في تشاد سليقية بحت مستشهدا بمواقف مثل سماعة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وغيرها من الإذاعات التي تبث باللغة العربية الفصحى.

من جانبه رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين وأمين عام لاتحاد صحفيي دول الساحل الأستاذ عباس محمود طاهر ركز على جوانب المهنية واللغوية في المواد التي تبث في الوسائل ، موضحا أن الركاكة تهدم اللغة وتشووها وشدد على ضرورة تعيين المدققين اللغويين في المؤسسات الإعلامية العربية ، ونصح الصحفيين على تطوير الذات وإتقان اللغة ، وكما حث عباس أقسام الإعلام في الجامعات العربية على إجراء معاينات في كافة الجوانب ، ووفقا له أن الرغبة وحدها لا تجعل من الطالب صحفيا ، واقترح عباس إعداد معجم للمفردات الإعلامية.

تميز اللقاء بمداخلات وتعليقات وأسئلة من المشاركين والصحفيين الممثلين لوسائل الإعلام والطلاب من أقسام الصحافة والاعلام.

وفي ختام اللقاء تم تكريم علميَين من رواد الصحافة العربية بتشاد وهما : الأستاذ آدم عبدالله فضل مؤسس صحيفة انجمينا الجديدة ، والأستاذ يوسف دهب مؤسس انجمينا اليوم.




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