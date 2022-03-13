لماذا انسحب جبهة فاكت من الحوار المسبق في الدوحة



قال ممثل جبهة الوفاق من أجل التغيير بتشاد فاكت الدكتور شريف جاكو في إتصال هاتفي لموقع الوحدة انفو : كشف وفد التابع لجبهة الوفاق من أجل التغيير بتشاد أن دولة قطر مسيرة تماماً ، وأن اللقاء الذي اعتبره فاكت فرصة للتفاوض فاجأت بأنها مجرد لقاء سياسي حيث ترأس رئيس الوزراء التشادي ، خاطب الحضور باسم المجلس العسكري الانتقالي ، وفقا لجاكو فإن اللقاء لا يرأسه جهة سياسية بل يكون بين اللجنة المكلفة بمشاركة العسكريين والسياسيين فقط.



والسبب الآخر أن الأغلبية الجهات المشاركة في هذه الجلسة سياسية بحت ، لا يوجد إلا عدد قليل من العسكريين ، والغريب وجود كيانات سياسية قادمة من العاصمة انجمينا ، والمعروف أن المفاوضات العسكرية التي بادرت قطر في تنظيمها هي عسكرية محض.